Кофейни в России могут снизить требования к качеству кофе

Требования российских кофеен к качеству кофе могут снизиться в связи с колебаниями курса валют и повышением цен. С таким предупреждением выступил менеджер по продажам компании-импортера зеленого зерна в Россию RTC-Trading Сергей Рыбенко, передает агентство «Прайм».

Специалист отметил, что кофе закупается в долларах, «высокий курс сейчас очень сильно может съесть покупательскую способность».

«Скорее всего, владельцы кофеен будут покупать низкокачественный кофе», - заявил Рыбенко.

Он подчеркнул, что в настоящее время курс оказывает влияние на рынок потребления сильнее, чем чем биржевые котировки арабики и робусты. При этом эксперт отметил, что с производством кофе это никак не связано. Его привозят из Центральной Америки, Африки и Азии, сообщил специалист.

Он указал на отсутствие предпосылок для изменения стран-поставщиков кофейных зерен в Россию в ближайшее время.

Генеральный управляющий TanukiFamily Алла Бондаренко сообщила о росте закупочной стоимости кофе за последний год. Она пояснила, что на текущий момент компания «держит цены в рознице». Так, маржинальность снижается, а лояльность гостей сохраняется, указала специалист.