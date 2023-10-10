Авторы мультфильма «Маша и медведь» судятся со свердловской предпринимательницей

Компания «Маша и медведь», обладающая правами на производство мультфильмов и изображения героев, подала в суд на свердловскую предпринимательницу Александру Силакову. Информация об этом появилась в картотеке дел окружного арбитражного суда.

© кадр из мультфильма «Маша и Медведь»

«Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи Е.Е. Михайловой, рассмотрев исковое заявление ООО „Маша и медведь“ к индивидуальному предпринимателю Силаковой Александре Анатольевне о взыскании 50 000 рублей», — говорится в исковом заявлении.

Судя по данным «СБИС», бизнесмен занимается торговлей портьерами, бытовыми и текстильными изделиями, игрушками, одеждой и товарами личной гигиены.

Иск уже принят к рассмотрению. Корреспондент агентства направил запрос в адрес ООО «Маша и медведь» с просьбой указать причину исковых требований. Контактов Александры Силаков в открытом доступе нет, в карте дела информация скрыта.