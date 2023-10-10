В работе японских банков произошел сбой

Более 10 японских банков сообщили о проблеме межбанковских переводов в связи со сбоем специализированной системы Zengin system, передает агентство «Прайм».

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В заявлении компании Zengin system говорится, что пока причину сбоя установить не удалось. Кроме того, как уточнила фирма, сроки восстановления также пока не определены.

Среди финансовых учреждений, испытывающих трудности с межбанковскими переводами — Mitsubishi UFJ Bank, Resona Bank, Kansai Mirai Bank, Yamaguchi Bank, Kitakyushu Bank, Mitsubishi UFJ Trust and Banking, Japan Custody Bank, JPMorgan Chase Bank и другие.

Ранее сообщалось, что у Apple возник сбой — пользователи не могли зарегистрировать новую учетную запись Apple ID.

При регистрации Apple ID и заполнении всех данных сервис выдавал ошибку: «В настоящее время невозможно создать учетную запись». Сбой затронул не только Россию, но и другие страны.