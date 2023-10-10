Мосбиржа запускает торги премиальными опционами на золото

Московская биржа 10 октября начинает торги премиальными опционами на золото, говорится в ее сообщении. Премиальный опцион подразумевает единоразовую уплату премии покупателем вместо ежедневного начисления и списания вариационной маржи.

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Один лот составляет 1 грамм золота.

«Инструмент позволит инвесторам зарабатывать на изменении курса золота без необходимости его приобретения на рынке драгоценных металлов, а также хеджировать риски с минимальными издержками», — поясняет биржа.

Исполнение контрактов будет осуществляться в вечерний клиринг каждый четверг. Цена исполнения – значение Индекса Мосбиржи аффинированного золота, который биржа запустила летом 2023 года, в день исполнения опционов. При покупке опциона уплачивается премия, при этом отсутствуют ежедневная переоценка и начисление или списание вариационной маржи.