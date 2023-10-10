В России снизили НДС на детские товары
В России расширили перечень детских товаров, которые при реализации облагаются НДС по пониженной ставке в 10%. Соответствующий законопроект был принят Госдумой во втором и третьем чтении, передает агентство «Прайм».
Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее подчеркнул, что данный шаг направлен на оказание отечественным производителям поддержки, а также на импортозамещение на рынке товаров для детей.
Закон включает в перечень товаров, реализация которых подпадает под пониженную ставку налога, в частности, детскую мебель (манежи, стульчики для кормления), детские автокресла и велосипеды, ванночки и горки для купания новорожденных, бутылочки для вскармливания, соски, подгузники, пеленки.
Для них НДС понижается до 10%. Ранее он составлял 20%.
Ранее сообщалось, что с 1 октября вступил в силу закон о налоге на добавленную стоимость при передаче апартаментов — так называемый НДС на апартаменты. Нулевой НДС на услуги застройщиков при передаче построенных по договорам долевого участия объектов действовал с 2010 года, но теперь налоговые льготы будут распространяться только на жилые помещения.