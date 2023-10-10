В России снизили НДС на детские товары

В России расширили перечень детских товаров, которые при реализации облагаются НДС по пониженной ставке в 10%. Соответствующий законопроект был принят Госдумой во втором и третьем чтении, передает агентство «Прайм».

Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее подчеркнул, что данный шаг направлен на оказание отечественным производителям поддержки, а также на импортозамещение на рынке товаров для детей.

Закон включает в перечень товаров, реализация которых подпадает под пониженную ставку налога, в частности, детскую мебель (манежи, стульчики для кормления), детские автокресла и велосипеды, ванночки и горки для купания новорожденных, бутылочки для вскармливания, соски, подгузники, пеленки.

Для них НДС понижается до 10%. Ранее он составлял 20%.