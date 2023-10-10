Zoom могут оштрафовать за отсутствие представительства в РФ

Сервису видеосвязи Zoom могут выписать оборотный штраф до 1/10 дохода из-за осуществление деятельности без представительства на территории России. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на 422-й судебный участок Таганского района Москвы.

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По словам собеседницы агентства, к настоящему моменту уже зарегистрирован протокол административном правонарушении по части 2 статьи 13.49 КоАП РФ.

Заседание запланировано на 17 октября. Оно начнется в 12:00.

Предполагается, что компания понесет наказание в виде штрафа до одной десятой совокупного размера суммы выручки, полученной от реализации всех товаров (работ, услуг), за календарный год, предшествующий году, в котором было выявлено административное правонарушение.

Ранее агентство ТАСС сообщило, что в парламент России внесли законопроект, устанавливающий штрафы до 20 миллионов рублей за утечку биометрических персональных данных.