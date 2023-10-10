Zoom могут оштрафовать за отсутствие представительства в РФ
Сервису видеосвязи Zoom могут выписать оборотный штраф до 1/10 дохода из-за осуществление деятельности без представительства на территории России. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на 422-й судебный участок Таганского района Москвы.
По словам собеседницы агентства, к настоящему моменту уже зарегистрирован протокол административном правонарушении по части 2 статьи 13.49 КоАП РФ.
Заседание запланировано на 17 октября. Оно начнется в 12:00.
Предполагается, что компания понесет наказание в виде штрафа до одной десятой совокупного размера суммы выручки, полученной от реализации всех товаров (работ, услуг), за календарный год, предшествующий году, в котором было выявлено административное правонарушение.
Ранее агентство ТАСС сообщило, что в парламент России внесли законопроект, устанавливающий штрафы до 20 миллионов рублей за утечку биометрических персональных данных.
Согласно тексту законопроекта, для гражданских лиц предусмотрен штраф от 400 тысяч рублей до 500 тысяч рублей.