ФАС оштрафовала "Совкомбанк" на 200 тыс. рублей за нарушение закона о рекламе
Санкт-Петербургское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) оштрафовало "Совкомбанк" на 200 тыс. рублей за фактическое принуждение клиентов к согласию на получение рекламной рассылки при оформлении банковской карты, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.
"Управление проверило и установило - оформление карты на сайте банка невозможно без проставления "галочки" у разделов: даю согласие на обработку персональных данных; даю согласие на получение рекламной рассылки", - говорится в сообщении.
Как отметили в ведомстве, положение о безальтернативном согласии на получение рекламы в публичной оферте является нарушением закона. Кроме того, согласие абонента должно оформляться таким образом, чтобы можно было не только однозначно идентифицировать такого абонента, но и подтвердить его волеизъявление на получение рекламы от конкретного ее распространителя.
"Реклама банка признана ненадлежащей. Действия банка нарушают часть 1 статьи 18 закона о рекламе. В соответствии с частью 1 статьи 14.3 КоАП РФ "Совкомбанк" оштрафован на 200 тыс. рублей", - сообщили в УФАС.