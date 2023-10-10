ФАС оштрафовала "Совкомбанк" на 200 тыс. рублей

"Управление проверило и установило - оформление карты на сайте банка невозможно без проставления "галочки" у разделов: даю согласие на обработку персональных данных; даю согласие на получение рекламной рассылки", - говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, положение о безальтернативном согласии на получение рекламы в публичной оферте является нарушением закона. Кроме того, согласие абонента должно оформляться таким образом, чтобы можно было не только однозначно идентифицировать такого абонента, но и подтвердить его волеизъявление на получение рекламы от конкретного ее распространителя.