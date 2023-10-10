"Магнит" объявил новый выкуп акций
Один из крупнейших российских ретейлеров "Магнит" проведет новую программу выкупа акций, дочерняя структура ретейлера готова приобрести до 7,9% акций компании по цене 2,215 тыс. рублей за бумагу, говорится в сообщении "Магнита".
"ООО "Магнит альянс", дочернее общество, опосредованно находящееся в полной собственности "Магнита", объявляет дополнительное тендерное предложение о приобретении за денежные средства обыкновенных акций "Магнита" в объеме до 8 023 740 акций или до 7,9% от всех выпущенных и находящихся в обращении акций", - сообщает ретейлер.
"Цена приобретения была установлена в соответствии с разрешением правительственной комиссии, составляет 2 215 рублей за акцию и остается неизменной относительно цены приобретения, объявленной в рамках тендерного предложения, анонсированного 16 июня 2023 года. Покупатель подчеркивает, что объявленный размер тендерного предложения не будет увеличен даже в случае превышения спроса со стороны акционеров", - сказано в сообщении.