"Магнит" объявил новый выкуп акций

"Цена приобретения была установлена в соответствии с разрешением правительственной комиссии, составляет 2 215 рублей за акцию и остается неизменной относительно цены приобретения, объявленной в рамках тендерного предложения, анонсированного 16 июня 2023 года. Покупатель подчеркивает, что объявленный размер тендерного предложения не будет увеличен даже в случае превышения спроса со стороны акционеров", - сказано в сообщении.