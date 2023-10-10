Госдума приняла протокольное поручение о проверке финансовой деятельности госкорпорации «Роснано», передает «Интерфакс».

Комитеты Госдумы запросили в правительстве РФ информацию о финансовых результатах деятельности «Роснано» за весь период ее существования, чтобы потом предоставит результаты в Счетную палату.

Ранее сообщалось, что «Роснано» не сможет погасить долги до конца 2023 года за счет собственных средств. Об этом сообщается в ее отчете.

Также в отчете сообщается, что на конец первого полугодия текущего года объем требований кредиторов компании «значительно превышает стоимость активов».