В России выросло число нарушений со стороны страховых компаний в 10 раз

С начала текущего года число нарушений в работе страховых компаний России выросло в 10 раз по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, сообщают «Известия».

По словам участников рынка, это объясняется увеличением числа информированных граждан и более жестким надзором в сфере страхования. С января по октябрь Центробанк России принял 588 постановлений о привлечении таких компаний к административной ответственности. При этом за аналогичный период 2022 года регулятор зафиксировал только 61 подобный случай.

Частыми нарушениями в работе страховых компаний являются навязывание дополнительных услуг либо отказ от заключения договора ОСАГО. В последнем случае организации, прежде всего, запрашивали копии необходимых документов в электронном виде и отбраковывали эти заявки без объяснения причин. При этом административные штрафы за такое правонарушение для должностных лиц составляют от 20 до 50 тысяч рублей, для юридических — от 100 до 300 тысяч рублей.

В целом доступность таких полисов в РФ находится на высоком уровне, однако, в ряде регионов этот вопрос еще на повестке дня. ЦБ РФ постоянно ведет проверки доступности заключения договоров ОСАГО как на сайтах компаний, так и в офисах. В этом помогают и контрольные закупки. В результате выявляются нарушения, и применяются меры надзорного реагирования. По каждому выявленному случаю организация привлекается к административной ответственности.