Минфин предложил приватизировать «Росспиртпром»

Министр финансов Анатолий Силуанов выступил за приватизацию 100% АО «Росспиртпром» уже в этом году. Соответствующее предложение он адресовал премьер-министру Михаилу Мишустину, передают «Известия».

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Министр отметил, что позиции компании на рынке изменились в худшую сторону. Он пояснил, что в 2022 году «Росспиртпром» являлся ведущим производителем в отрасли с долей рынка в 46,6%, однако уже в первом квартале текущего года она сократилась до 42,5%.

В Минфине считают, что на ситуацию повлияла корректировка структуры рынка. По итогам прошлого года количество самостоятельных производителей этанола увеличилось на 84%.

АО «Росспиртпром» — крупнейший российский поставщик этилового спирта из пищевого сырья. Оно создано в январе 2009 года, 100% акций компании находятся в федеральной собственности. Компании принадлежит несколько заводов в ряде регионов РФ, среди которых Тульская, Новосибирская, Курская и другие области.