ФАС предложила повысить тарифы "Транснефти" на прокачку нефти в 2024 году на 7,2%
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает индексировать в 2024 году на уровне 7,2% тарифы на услуги "Транснефти" по транспортировке нефти по магистральным нефтепроводам. Это следует из проекта приказа службы, размещенного на портале правовой информации.
В 2023 году рост тарифов составил 5,994%.
Приказ может вступить в силу с 1 января 2024 года.
Осенью 2020 года правительство РФ утвердило ежегодный рост тарифов "Транснефти" на 10 лет по принципу инфляция минус 0,1%.