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ФАС предложила повысить тарифы "Транснефти" на прокачку нефти в 2024 году на 7,2%

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает индексировать в 2024 году на уровне 7,2% тарифы на услуги "Транснефти" по транспортировке нефти по магистральным нефтепроводам. Это следует из проекта приказа службы, размещенного на портале правовой информации.

ФАС предложила повысить тарифы "Транснефти" на прокачку нефти в 2024 году
© РИА Новости

В 2023 году рост тарифов составил 5,994%.

Приказ может вступить в силу с 1 января 2024 года.

Осенью 2020 года правительство РФ утвердило ежегодный рост тарифов "Транснефти" на 10 лет по принципу инфляция минус 0,1%.