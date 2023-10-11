ФАС предложила повысить тарифы "Транснефти" на прокачку нефти в 2024 году

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает индексировать в 2024 году на уровне 7,2% тарифы на услуги "Транснефти" по транспортировке нефти по магистральным нефтепроводам. Это следует из проекта приказа службы, размещенного на портале правовой информации.