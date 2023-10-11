Xerox завершил продажу активов в РФ

Корпорация Xerox продала свой бизнес в России местному руководству, полностью завершив работу в РФ. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на компанию.

По данным агентства, ООО «Ксерокс» продолжит работу в РФ в качестве независимой организации и в ближайшее время сменит название, которое не будет связано с корпорацией. Также в рамках сделки компания и дальше будет оказывать сервисное обслуживание своих заказчиков, оказывать услуги по управлению печатной инфраструктурой и автоматизации бизнес-процессов и поставлять бумажную продукцию и спецматериалы.