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Xerox завершил продажу активов в РФ

Корпорация Xerox продала свой бизнес в России местному руководству, полностью завершив работу в РФ. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на компанию.

Xerox завершил продажу активов в РФ
© globallookpress.com

По данным агентства, ООО «Ксерокс» продолжит работу в РФ в качестве независимой организации и в ближайшее время сменит название, которое не будет связано с корпорацией. Также в рамках сделки компания и дальше будет оказывать сервисное обслуживание своих заказчиков, оказывать услуги по управлению печатной инфраструктурой и автоматизации бизнес-процессов и поставлять бумажную продукцию и спецматериалы.

Кроме того отмечается, что все сотрудники Xerox сохранят свои рабочие места в новой организации.

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