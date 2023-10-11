Путин заявил, что ФРГ может использовать одну нитку «Северного потока 2»
Президент России Владимир Путин заявил, что Германия может использовать одну нитку газопровода «Северный поток 2», если обратится к Москве с соответствующим желанием. Об этом сообщает РИА «Новости».
Такое заявление президент сделал во время пленарного заседания международного форума «Российская энергетическая неделя». По словам Путина, одна нитка «Северного потока 2» не пострадала во время подрыва в 2022 году, но для запуска по ней газа необходимо желание властей Германии.
«Это 27,5 миллиарда кубических метров по году, достаточно только нажать кнопку, но для этого нужно решение правительства Федеративной Республики Германия. Они предпочитают покупать всё на 30% больше и не пользоваться нашими энергоресурсами. Ну это их выбор, значит», — заявил он.
Путин также добавил, что не видит причин для Германии отказываться от использования российского газа.
«Знаете, я сейчас хочу быть корректным, но мне кажется, что это какое-то неумное экономическое поведение, как будто они специально вредят экономике Германии. Я даже просто не понимаю, почему? Почему через территорию Украины можно подавать газ той же Германии, а по Северному потоку-2 считают, что нельзя?», — добавил он.
Напомним, что 26 сентября 2022 года на двух нитках российского газопровода «Северный поток» прогремели два взрыва.