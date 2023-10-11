Путин заявил, что ФРГ может использовать одну нитку «Северного потока 2»

«Знаете, я сейчас хочу быть корректным, но мне кажется, что это какое-то неумное экономическое поведение, как будто они специально вредят экономике Германии. Я даже просто не понимаю, почему? Почему через территорию Украины можно подавать газ той же Германии, а по Северному потоку-2 считают, что нельзя?», — добавил он.