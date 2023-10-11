Минэнерго Ирака провело в Москве встречу с "Лукойлом"

"Лукойл" и Минэнерго Ирака обсудили в Москве разработку российской компанией месторождения "Западная Курна - 2", власти страны рассчитывают на рост добычи на нем с нынешних 500 тыс. до 800 тыс. б/с в течение трех лет, заявил журналистам министр нефти страны Хайян Абдель Гани в ходе Российской энергетической недели.

Он добавил, что компания и власти Ирака внесли ряд незначительных изменений в контракт по проекту.

"Это небольшие изменения, лишь маленькая модификация", - сказал он, уточнив, что речь идет о включении ряда условий в контракт.

"Вчера мы обсудили вопросы, связанные с "Западной Курной - 2" с "Лукойлом". Были обсуждения, связанные с обновлением по производству в контракте, который уже реализовывается, по "Западной Курне", - сообщил министр.

Он отметил, что ждет роста добычи на месторождении.

"Сейчас добыча там около 500 тыс. б/с, нам надо увеличить этот уровень до 800 тыс. б/с в последующие годы", - сказал он, уточнив, что рост планируется в течение трех лет.

Ранее "Лукойл" увеличил добычу нефти на проекте "Западная Курна - 2" в Ираке до целевого уровня 480 тыс. б/с. "Лукойл" ведет добычу на расположенном на юге Ирака месторождении "Западная Курна - 2" с 2014 года. Проект является одним из крупнейших в мире - его извлекаемые запасы оцениваются в 14 млрд баррелей.

Контракт на разработку месторождения "Лукойл" подписал в 2010 году и уже реализовал первый этап разработки. Срок действия контракта составляет 25 лет.