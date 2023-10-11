Путин подписал указ об обязательной продаже экспортерами выручки в валюте

Президент России Владимир Путин подписал указ об обязательной продаже иностранной валюты некоторыми экспортерами РФ по внешнеторговым договорам. Об этом сообщается на сайте правительства.

Указ вводит три ключевых нововведения: отдельные компании обязуются в течение полугода репатриировать и продавать валютную выручку на рынке РФ «в объемах и сроках, которые установит правительство в течение суток», а также предоставлять в Банк России и Росфинмониторинг индикативные планы-графики по покупке и продаже валюты на внутреннем рынке.

«Третье – в отдельные компании вводятся уполномоченные представители Росфинмониторинга, в задачи которых входит мониторинг и обеспечение соблюдения правил валютного регулирования», — говорится в тексте.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, которые приводит ТАСС

, по последнему пункту в документе «детально прописаны полномочия представителей финмониторинга», назначенных в организации. Он добавил, что принять необходимые для реализации указа акты и уведомить экспортеров о включении в перечень Кабмин должен в течение недели.

«В указе президента определен конкретный перечень компаний, которых коснутся данные меры. Он состоит из 43 групп компаний, относящихся к отраслям топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства», — отмечается в тексте на сайте правительства.