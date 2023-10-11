Путин подписал указ об обязательной продаже экспортерами выручки в валюте
Президент России Владимир Путин подписал указ об обязательной продаже иностранной валюты некоторыми экспортерами РФ по внешнеторговым договорам. Об этом сообщается на сайте правительства.
Указ вводит три ключевых нововведения: отдельные компании обязуются в течение полугода репатриировать и продавать валютную выручку на рынке РФ «в объемах и сроках, которые установит правительство в течение суток», а также предоставлять в Банк России и Росфинмониторинг индикативные планы-графики по покупке и продаже валюты на внутреннем рынке.
«Третье – в отдельные компании вводятся уполномоченные представители Росфинмониторинга, в задачи которых входит мониторинг и обеспечение соблюдения правил валютного регулирования», — говорится в тексте.
По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, которые приводит ТАСС
, по последнему пункту в документе «детально прописаны полномочия представителей финмониторинга», назначенных в организации. Он добавил, что принять необходимые для реализации указа акты и уведомить экспортеров о включении в перечень Кабмин должен в течение недели.
«В указе президента определен конкретный перечень компаний, которых коснутся данные меры. Он состоит из 43 групп компаний, относящихся к отраслям топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства», — отмечается в тексте на сайте правительства.
Также указ прокомментировал первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов. Он назвал основной его целью создание «долговременных условий для повышения прозрачности предсказуемости валютного рынка». По мнению Белоусова, вводимые обязательства не станут «обременительны для добросовестных участников рынка».