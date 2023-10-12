В США налоговая требует Microsoft выплатить налоги на $28,9 млрд

Компания Microsoft получила уведомление от Налогового управления США (IRS) о неуплате компанией налогов на сумму почти в $29 млрд. Об этом сообщается на сайте корпорации. Речь идет идет о периоде с 2004 по 2013 год.

© Depositphotos

Уведомление от налоговой, которая просит компанию заплатить 28,9 млрд, а также штрафы и проценты, Microsoft получила 26 сентября этого года. "Мы не согласны с предложенными изменениями и будем решительно оспаривать NOPA через административную апелляционную службу IRS и, при необходимости, через судебное разбирательство. Мы не ожидаем окончательного решения этих вопросов в ближайшие 12 месяцев", - заявили в Microsoft.