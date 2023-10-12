Авиакомпании проверят при задержках из-за неисправности бортов
Госавианадзор начнет осуществлять проверки авиаперевозчиков на предмет задержек или отмен рейсов в связи с техническими неисправностями самолетов. Такую обязанность ввел Минтранс России, сообщают «Известия».
Отмечается, что мера также коснется разработчиков авиатехники - проверять начнут за отказы в работе их продукции.
Подчеркивается, что проверка начнется после нахождения пяти фактов отмены или переноса рейса более чем на шесть часов из-за технеисправности самолета в течение 90 дней, если на нем совершили более ста рейсов.
Кроме того, если за год выявят три и более ошибки, надзор сможет проверять как конструкторов, так и производителя, говорится в публикации.
Летом в России был подписан закон о четырехкратном увеличении штрафов для авиаперевозчиков за задержку вылета воздушного судна. Ожидается, что он вступит в силу 1 апреля 2024 года. Штраф повысят с 25 рублей до 100 рублей в час в расчете на одного пассажира.