Wildberries объяснила введение комиссии за оплату картами Mastercard и Visa

Введение в Wildberries комиссии на оплату товаров картами западных платежных систем Visa и Mastercard обусловлено особенностями операционно-технологического процесса, объяснили NEWS.ru в пресс-службе маркетплейса. Представители компании подчеркнули, что сейчас она не может напрямую обрабатывать такие платежные операции.

В пресс-службе маркетплейса подчеркнули, что россияне могут воспользоваться альтернативными способами оплаты покупок. В частности, им доступна оплата по картам отечественной платежной системы МИР, по системе быстрых платежей, а также через сервис SberPay. Согласно статистике, около 90% всех транзакций проводятся именно такими способами.

Изменение условий оплаты на Wildberries картами международных платежных систем обусловлено особенностями операционно-технологического процесса приема платежей по ним. На текущий момент у Wildberries отсутствует возможность напрямую обрабатывать операции, — уточнили в пресс-службе.