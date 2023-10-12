Компания Фридмана LetterOne зафиксировала рекордный убыток
Инвестиционная компания LetterOne, владельцем которой является миллиардер Михаил Фридман и его партнеры, по итогам 2022 года зафиксировала рекордный убыток. Он составил $7,85 млрд, следует из отчета организации, передает Forbes.
У LetterOne сократилась цена всех активов, за исключением турецкого сотового оператора Turkcell ($723 млн на конец 2022 года и $592 млн годом ранее).
Подчеркивается, что самую большую сумму убытка принесли частные капиталовложения (минус $2,5 млрд) и доля в немецкой нефтегазовой компании Wintershall Dea ( минус $2,3 млрд).
Общий убыток инвестиционной компании за 2022 год оценивается в $7,85 млрд. В 2014 году компания лишилась $6,1 млрд.
Цена чистых активов LetterOne за 2022 год уменьшилась с $26,8 млрд до $18,7 млрд.
Ранее американская Intel Corp., один из ведущих мировых производителей компьютерных компонентов, зафиксировала рекордный чистый убыток в первом квартале 2023 года на фоне сокращения спроса на ПК. Ее чистый убыток составил $2,76 млрд, или $0,66 в расчете на акцию, по сравнению с чистой прибылью в $8,11 млрд, или $1,98 на акцию, за аналогичный период годом ранее.