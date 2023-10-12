Компания Фридмана LetterOne зафиксировала рекордный убыток

Инвестиционная компания LetterOne, владельцем которой является миллиардер Михаил Фридман и его партнеры, по итогам 2022 года зафиксировала рекордный убыток. Он составил $7,85 млрд, следует из отчета организации, передает Forbes.

У LetterOne сократилась цена всех активов, за исключением турецкого сотового оператора Turkcell ($723 млн на конец 2022 года и $592 млн годом ранее).

Подчеркивается, что самую большую сумму убытка принесли частные капиталовложения (минус $2,5 млрд) и доля в немецкой нефтегазовой компании Wintershall Dea ( минус $2,3 млрд).

Общий убыток инвестиционной компании за 2022 год оценивается в $7,85 млрд. В 2014 году компания лишилась $6,1 млрд.

Цена чистых активов LetterOne за 2022 год уменьшилась с $26,8 млрд до $18,7 млрд.