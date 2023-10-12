Lufthansa не будет с 14 октября возобновлять регулярное авиасообщение с Израилем

Германская авиакомпания Lufthansa на фоне эскалации палестино-израильского конфликта не собирается возобновлять регулярное авиасообщение с Израилем с 14 октября. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, авиаперевозчик отказался от первоначальных планов по возобновлению с субботы регулярных рейсов в Израиль и из него. Теперь авиакомпания решила продлить приостановку полетов в Израиль на неопределенный срок.