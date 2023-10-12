Zoom оштрафовали на 15 млн рублей в России

В отношении сервиса для видеоконференций Zoom назначен штраф в размере 15 млн рублей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на 422-й судебный участок Таганского района Москвы.

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Мировой судья признал американскую компанию виновной в повторном невыполнении обязательства по локализации персональных данных россиян (ч. 9 ст. 13.11 КоАП РФ).

Как отмечается, представителей и защитников Zoom на заседании суда не было.

Впервые компанию оштрафовали за отказ локализовать данные российских граждан летом прошлого года. Тогда размер штрафа составил 1 млн рублей.

17 октября мировой судья намерен рассмотреть протокол в отношении Zoom по закону о приземлении (ч. 2 ст. 13.49 КоАП РФ).