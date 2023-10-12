Генпрокуратура России проверит компанию Wildberries после информации о введении комиссии в 3% за оплату товаров с использованием карт Visa и Mastercard. Сообщение опубликовано в официальном канале.

Отмечается, что проверка проводится с участием Роспотребнадзора и Банка России, поручение дал генпрокурор Игорь Краснов. Кроме того, органы проверят еще и факты взимания с покупателей платы за возврат товаров.

Накануне интернет-магазин ввел комиссию за оплату покупок с карт платежных систем Visa и Mastercard. Информация появилась на сайте компании. Теперь при выборе способа оплаты платежными картами международных платежных систем Visa и Mastercard будет взиматься вознаграждение банка в размере 3%.