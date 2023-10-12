Эксперт объяснил решение Wildberries по введению новой комиссии для ряда клиентов
Глава компании "Infoline-Аналитика" Михаил Бурмистров в разговоре с Рамблером прокомментировал новые правила российского маркетплейса Wildberries по оплате товаров на площадке.
Wildberries с 9 октября ввел комиссию за оплату товаров с карт международных платежных систем Visa и MasterCard. Размер комиссии составляет 3% от стоимости покупки.
Я не очень понимаю, почему все так всполошились по этому поводу. Существует достаточное количество способов оплаты заказов на Wildberries - карты "Мир", SberPay, Система быстрых платежей и так далее. Все эти инструменты доступны пользователям. Если бы нововведение Wildberries касалось бы всех способов оплаты, то можно было бы говорить, что в этом плане что-то нечисто. Но в данном случае ситуация очевидно выглядит другим образом, и я каких-то фундаментальных проблем не вижу. Сейчас расходы на эквайринг, действительно, являются проблемой для ретейлеров, поэтому они мотивируют клиентов к более экономически эффективным способам оплаты, которе характеризуются меньшей комиссией.Михаил БурмистровГенеральный директор «INFOLine-Аналитика»
Эксперт связал негативную реакцию в обществе на решение Wildberries ввести комиссию с репутацией маркетплейса.
"К сожалению, у Wildberries есть определенная история, связанная с принятием моментами действительно жестких решений. И сейчас это вызывает дополнительную обеспокоенность", — отметил специалист.
По словам Бурмистрова, доля транзакций с использованием карт Visa и Mastercard на Wildberries в настоящее время не превышает 15 процентов.
"В связи с введением такой комиссии многие покупатели переключатся на другие способы оплаты. Почти у всех есть необходимые для этого карты", — подчеркнул собеседник.
Вместе с тем эксперт ответил на вопрос о том, последуют ли другие маркетплейсы примеру Wildberries с комиссией.
"Это сложный вопрос. Сейчас перед остальными маркетплейсами стоят другие вопросы с точки зрения актуальности. Wildberries - лидер рынка, там максимально стараются работать над эффективностью [продаж]. А тем площадкам, которые только завоевывают рынок, в этом плане нецелесообразно принимать решения, которые могут сократить число их клиентов", — заключил аналитик.
Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура РФ проверит Wildberries из-за введения маркетплейсом комиссий за оплату покупок картами Visa или Mastercard.