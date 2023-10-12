Эксперт объяснил решение Wildberries по введению новой комиссии для ряда клиентов

Я не очень понимаю, почему все так всполошились по этому поводу. Существует достаточное количество способов оплаты заказов на Wildberries - карты "Мир", SberPay, Система быстрых платежей и так далее. Все эти инструменты доступны пользователям. Если бы нововведение Wildberries касалось бы всех способов оплаты, то можно было бы говорить, что в этом плане что-то нечисто. Но в данном случае ситуация очевидно выглядит другим образом, и я каких-то фундаментальных проблем не вижу. Сейчас расходы на эквайринг, действительно, являются проблемой для ретейлеров, поэтому они мотивируют клиентов к более экономически эффективным способам оплаты, которе характеризуются меньшей комиссией.

Михаил Бурмистров Генеральный директор «INFOLine-Аналитика»