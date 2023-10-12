В Wildberries прокомментировали интерес со стороны Генпрокуратуры
Пресс-служба российского маркетплейса Wildberries прокомментировала проверку в отношении компании со стороны Генпрокуратуры. Об этом сообщает News.ru.
Как рассказали представители интернет-магазина, компания получила приглашение в Генпрокуратуру России.
«Мы получили приглашение на рабочее совещание в Генпрокуратуре, которое посвящено вопросам оплаты покупок на платформе. Wildberries работает в соответствии с требованиями законодательства и неукоснительно его соблюдает, на сегодняшней встрече мы представим свою позицию», — рассказали в пресс-службе.
Ранее пресс-служба Генеральной прокуратуры сообщила о проверке в отношении Wildberries. Причиной интереса со стороны ведомства стали новые комиссии за покупку товаров с помощью российских карт Mastercard и Visa.