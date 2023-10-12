В Wildberries прокомментировали интерес со стороны Генпрокуратуры

«Мы получили приглашение на рабочее совещание в Генпрокуратуре, которое посвящено вопросам оплаты покупок на платформе. Wildberries работает в соответствии с требованиями законодательства и неукоснительно его соблюдает, на сегодняшней встрече мы представим свою позицию», — рассказали в пресс-службе.