Минтранс допустил продолжение субсидирования авиакомпаний за выполненные полеты

Субсидирование авиакомпаний за выполненные полеты может быть продолжено, вопрос пролонгации такой меры поддержки будет решен в зависимости от финансово-экономического состояния перевозчиков. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

"Вопрос пролонгации поддержки авиакомпаний за выполненный пассажирооборот, введенной в 2022 году, будет рассматриваться с учетом оценки финансово-экономического состояния авиакомпаний", - отметили в пресс-службе.

В прошлом году авиакомпании РФ получили 100 млрд рублей субсидий для возмещения операционных расходов на полеты внутри РФ в условиях санкций. Субсидии предоставляются в зависимости от объема перевезенных пассажиров. В этом году субсидирование предусмотрено на уровне 25,3 млрд рублей, последняя часть средств была распределена за полеты с ноября по март.

В Минтрансе напомнили, что кроме субсидии на возмещение операционных расходов, в РФ действуют еще три программы субсидирования перевозок. Таким образом, общий объем субсидирования перевозок в этом году составляет более 50 млрд рублей.

"Объем государственной поддержки в рамках программ субсидирования авиаперевозок в 2023 году составляет порядка 25 млрд рублей. В настоящее время действуют три программы субсидирования: поддержка региональных перевозок, минуя Москву, субсидирование социально-значимых маршрутов в ДФО, программа перевозки социально незащищенных групп граждан", - сообщили в Минтрансе, добавив, что, например, перевозки в ДФО субсидируются в рамках всех трех программ, а в Калининград - в рамках двух.