Маркетплейс "М.Видео-Эльдорадо" тестирует прямую доставку товаров из СНГ

"Мы запустили пилотный проект - начинаем сотрудничать с продавцами из стран ближнего зарубежья. На первом этапе на маркетплейсе доступна электроника и бытовая техника напрямую от продавцов из Казахстана. Мы анализируем этот пилотный проект - выводы делать пока рано, но развивается он неплохо", - сказала Иванченко.