Илон Маск начал торговать пивом
Компания Tesla запустила продажу ограниченной серии пива и кружек в стиле электропикапа Cybertruck. Глава компании Илон Маск опубликовал на своей странице в X (ранее Twitter) ссылку на сайт с комплектом CyberBeer + CyberStein Limited Edition Set за $150 (около 14,5 тыс. руб.).
Набор включает в себя две бутылки CyberBeer — Halles Lager с европейским хмелем Saaz и Hallertau — и две пивные кружки. Бутылки и кружки имеют уникальный дизайн, напоминающий кузов электрического пикапа Cybertruck, который компания Tesla представила в 2019 году.
Идея создания пива в стиле Cybertruck возникла у Илона Маска во время Giga Fest — мероприятия, посвященного открытию завода Gigafactory Berlin в Германии, которое состоялось несколько лет назад.
В апреле 2023 года Tesla начала реализовывать заказы Giga Bier — другого вида пива, созданного компанией. Тогда три бутылки Giga Bier компания оценила в $100 (около 9,6 тыс. руб.). Теперь же за две бутылки и две кружки CyberBeer + CyberStein Limited Edition Set нужно заплатить $150. Кроме того, Tesla предлагает открывалку для бутылок в стиле Cybertruck под названием CyberOpener за дополнительные $50 (около 4,8 тыс. руб.).