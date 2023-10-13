Илон Маск начал торговать пивом

Компания Tesla запустила продажу ограниченной серии пива и кружек в стиле электропикапа Cybertruck. Глава компании Илон Маск опубликовал на своей странице в X (ранее Twitter) ссылку на сайт с комплектом CyberBeer + CyberStein Limited Edition Set за $150 (около 14,5 тыс. руб.).

Набор включает в себя две бутылки CyberBeer — Halles Lager с европейским хмелем Saaz и Hallertau — и две пивные кружки. Бутылки и кружки имеют уникальный дизайн, напоминающий кузов электрического пикапа Cybertruck, который компания Tesla представила в 2019 году.

Идея создания пива в стиле Cybertruck возникла у Илона Маска во время Giga Fest — мероприятия, посвященного открытию завода Gigafactory Berlin в Германии, которое состоялось несколько лет назад.

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