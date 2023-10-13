Новак: дисконт на российскую нефть формируется рыночно

«Поэтому сейчас идёт большая конкуренция за наши продукты. И естественно, рыночным способом формируется и снижение дисконта. То есть если большая конкуренция, все хотят, там, более дешевую нефть и нефтепродукты, спрос большой, и, значит, дисконт может снижаться. Потом будем наблюдать, смотреть. Мы оптимистично на это смотрим», — заявил Новак.