Компания Wildberries начала возвращать клиентам комиссию в размере 3% от покупки, которую брала за оплату товаров картами Visa и Mastercard. Об этом пишет Telegram-канал Shot Проверка.

Ранее интернет-магазин Wildberries заявил о взимании «вознаграждения банка в размере 3%» при оплате товаров с помощью международных платежных систем Visa и Mastercard. После чего Генеральная прокуратура сообщила о проверке в отношении Wildberries, вызвав на совещание как представителей компании, так и представителей банков.

В Wildberries подтвердили приглашение на рабочее совещание в надзорный орган, заверив, что компания «работает в соответствии с требованиями законодательства и неукоснительно его соблюдает».

По данным Telegram-канал Shot Проверка, клиенты Wildberries стали получать сообщения о возврате средств, удержанных компанией после оплаты товаров картами Visa и Mastercard.

На скриншоте, который привел канал, указано, что «возврат отправлен на карту» и что деньги должны поступить на счет в течение пяти дней.