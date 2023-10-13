Голландские компании наказали из-за Крымского моста

Прокуратура Нидерландов оштрафовала четыре компании на сумму в €160 тыс. и приговорила к общественным работам восьмерых голландцев за участие в строительстве Крымского моста. Об этом пишет ТАСС.

Строительство Крымского моста началось в феврале 2016 года и стоило почти 228 миллиардов рублей. В мае 2018 года автомобильная часть сооружения через Керченский пролив, соединяющего Керченский и Таманский полуострова, была открыта президентом России Владимиром Путиным.

23 декабря 2019 года глава государства официально открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту, проехав на поезде из Керчи в Тамань и дав команду к отправлению первого пассажирского поезда в Крым с Московского вокзала Санкт-Петербурга.

В прокуратуре Нидерландов заявили о завершении расследования по поводу участия в строительстве Крымского моста голландских компаний и граждан страны.

Уголовные дела в отношении четырех компаний и восьми частных лиц урегулированы в досудебном порядке. Все они обвинялись в преднамеренной продаже материалов и оказании технической помощи для строительства Крымского моста, пояснили в ведомстве.

«Восемь человек выполнят общественные работы сроком от 20 до 60 часов. Компании выплатят штрафы в государственную казну в общем размере в €160 тыс.», - говорится в заявлении прокуратуры.

Также в надзорном органе отметили, что у одной из компаний была изъята незаконно полученная прибыль в размере €71 330.