Суд обязал Райффайзенбанк разместить контррекламу из-за акции с кешбэком

Райффайзенбанку необходимо разместить «контррекламу» с оповещением, что Федеральная антимонопольная служба России признала рекламу кешбэка банка «недостоверной». Соответствующее решение принял суд, говорится в сообщении ФАС.

Речь идет рекламе акции «Кэшбэк на все». В сообщении ведомства отмечается, что банк дезинформировал потребителей об условиях финансового продукта.

В контррекламе компании необходимо указать, что антимонопольная служба признала рекламу дебетовой кешбэк-карты недостоверной и кешбэк начисляется не за все виды операций. В ФАС подчеркнули, что контрреклама должна будет демонстрироваться в эфире телеканала REN-TV в течение семи дней в прайм-тайм один раз в сутки.

ФАС обязала банк исполнить решение суда и предоставить в ведомство отчет о размещении контррекламы.

Уточняется, что сообщения об условиях и ограничениях финансового продукта во время демонстрации рекламы были размещены мелким шрифтом и демонстрировались в течение короткого времени.