Binance переводит российских пользователей на CommEX

Крупнейшая криптовалютная биржа Binance, объявившая об уходе из России, добавила возможность беспроцентного вывода средств на аккаунты российских пользователей площадки CommEx. Об этом пишет РБК.

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В конце сентября криптовалютная биржа Binance приняла решение уйти из России и продать российский бизнес компании CommEX. С целью обеспечения планомерного перехода существующих пользователей на другую платформу процесс отключения займет до одного года. Также биржа отметила, что все активы текущих российских пользователей сейчас в безопасности и надежно защищены.

По данным РБК, сегодня в интерфейсе биржи появилась возможность беспроцентного перевода средства на аккаунт в CommEx. Пользователям доступны криптовалюты биткоин (BTC), Ethereum (ETH), BNB (BNB) и Tether USD (USDT).

Представитель CommEx заверил, что в будущем список доступных для вывода активов будет расширен.

Для перевода средств с одной площадки на другую необходимы действующие аккаунты на обеих. При этом CommEx позволяет авторизоваться через уже существующий аккаунт на Binance.

По словам агента поддержки площадки, данные учетной записи и статус верификации автоматически перенесутся с одной площадки на другую. При этом беспроцентный перевод работает только в одностороннем порядке.