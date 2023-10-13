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Binance переводит российских пользователей на CommEX

Крупнейшая криптовалютная биржа Binance, объявившая об уходе из России, добавила возможность беспроцентного вывода средств на аккаунты российских пользователей площадки CommEx. Об этом пишет РБК.

Binance переводит российских пользователей на CommEX
© Unsplash

В конце сентября криптовалютная биржа Binance приняла решение уйти из России и продать российский бизнес компании CommEX. С целью обеспечения планомерного перехода существующих пользователей на другую платформу процесс отключения займет до одного года. Также биржа отметила, что все активы текущих российских пользователей сейчас в безопасности и надежно защищены.

По данным РБК, сегодня в интерфейсе биржи появилась возможность беспроцентного перевода средства на аккаунт в CommEx. Пользователям доступны криптовалюты биткоин (BTC), Ethereum (ETH), BNB (BNB) и Tether USD (USDT).

Представитель CommEx заверил, что в будущем список доступных для вывода активов будет расширен.

Для перевода средств с одной площадки на другую необходимы действующие аккаунты на обеих. При этом CommEx позволяет авторизоваться через уже существующий аккаунт на Binance.

По словам агента поддержки площадки, данные учетной записи и статус верификации автоматически перенесутся с одной площадки на другую. При этом беспроцентный перевод работает только в одностороннем порядке.

Если у клиентов открыты маржинальны позиции представитель CommEx посоветовал обратиться в службу поддержки Binance.

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