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Канищев: эскалация конфликта на Ближнем Востоке грозит нефтью по $400 за баррель

Конфликт на Ближнем Востоке может вызвать рост мировых цен на нефть, заявил РИ Новости управляющий директор компании ООО "Русэнергопроект" Максим Канищев.

Канищев: эскалация конфликта на Ближнем Востоке грозит нефтью по $400
© РИА Новости

По его словам, стоимость нефти сорта Brent, может взлететь в четыре раза и достигнуть 400 долларов за баррель. Канищев уточнил, ни у Соединенных Штатов, ни у Евросоюза нет источников для замещения такого большого объема.

Эксперт отметил, что американские нефтяные запасы сейчас находятся на минимальной отметке.

Ранее вице-премьер России Александр Новак в интервью BFM выразил уверенность, что установленный Западом на уровне $60 за баррель потолок цен на нефть из РФ не отменяет в ближайшее время, передает «Радиоточка НСН».