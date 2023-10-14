$97.31+0.31102.55-0.48

В Турции опровергли сведения об огромном газовом долге перед Россией

Сведения о долге Турции перед Россией за поставки газа в размере в $27,5 млрд не соответствуют действительности, рассказали в пресс-службе турецкой нефтегазовой госкомпании BOTAŞ. Об этом пишет РИА «Новости».

В Турции высказались об огромном газовом долге перед Россией
© "Турецкий поток"

В пресс-службе отметили, что в СМИ в последние дни появились сообщения о газовом долге перед России, а также о переговорах по его реструктуризации.

В BOTAŞ уточнили, что компания является флагманом Турции в области энергетики, ее руководство в настоящее время занимается реализацией масштабных проектов.

Турция ожидает "более разумных цен" на газ из России в ближайшие годы

По словам пресс-службы, необоснованные обвинения, опубликованные в ряде изданий, направлены на то, чтобы нанести урон репутации компании, снизить ценность ее бренда.

38
Главное о финансах
Больше новостей
Рамблер: главные новости