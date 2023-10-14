В Турции высказались об огромном газовом долге перед Россией

Сведения о долге Турции перед Россией за поставки газа в размере в $27,5 млрд не соответствуют действительности, рассказали в пресс-службе турецкой нефтегазовой госкомпании BOTAŞ. Об этом пишет РИА «Новости».

© "Турецкий поток"

В пресс-службе отметили, что в СМИ в последние дни появились сообщения о газовом долге перед России, а также о переговорах по его реструктуризации.

В BOTAŞ уточнили, что компания является флагманом Турции в области энергетики, ее руководство в настоящее время занимается реализацией масштабных проектов.