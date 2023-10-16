«Газпром» кардинально изменил географию поставок сжиженного газа

Так, с сентября 2022 года на Грецию пришлось в общей сложности семь грузов суммарной массой 0,59 миллиона тонн СПГ. В свою очередь, турецкие покупатели приобрели у завода 0,67 миллиона тонн этого вида топлива. Еще одна партия ушла в Бразилию в августе 2023 года, а в сентябре впервые груз с «Портовой» отправился в Китай. При этом, как уточнили в Kpler, у предприятия пока нет долгосрочных контрактов с зарубежными импортерами, поэтому все партии продаются на спотовом рынке.