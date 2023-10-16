Маркетплейс Wildberries отказался от комиссии за покупки с Visa и Mastercard

После совещания в Генеральной прокуратуре маркетплейс Wildberries, который ранее ввел комиссию в размере трех процентов от стоимости покупки за оплату товаров с международных карт Visa и Mastercard, отказался от этого решения. При этом Генпрокуратура проверит законность взимания платы за возврат товаров со стороны маркетплейса.

Wildberries оправдал изменение условий оплаты на площадке особенностями операционно-технологического процесса приема платежей по Visa и Mastercard. В качестве альтернативы площадка предложила оплату через карту «Мир», Систему быстрых платежей и SberPay. Таким нововведением заинтересовалась Генпрокуратура, которая поручила проверить законность ввода комиссий и платы за возврат товаров. Wildberries принял решение отменить комиссию за оплату товаров картами Visa и Mastercard и вернуть клиентам дополнительно удержанные денежные средства.

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Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин напомнил, что маркетплейс ранее уже вводил комиссию в два процента для держателей карт Visa и Mastercard в августе 2021 года. Но тогда в Федеральной антимонопольной службе нарушений со стороны торговой площадки не нашли.

— Стоимость эквайринга по банковской карте для площадок действительно в разы выше, чем при приеме платежей через СБП. Однако тут важно, что по закону перекладывать на людей свои расходы платформы не могут. Меры реагирования в отношении площадки были приняты крайне оперативно, ситуация разрешилась буквально за несколько дней. Это в очередной раз показывает, что россияне могут быть спокойны — никто не допустит ситуации, в которой они остались бы в уязвимом положении, — заявил Антон Немкин.

Маркетплейс Wildberries с 9 октября ввел комиссию в размере трех процентов за оплату товаров с карт платежных систем Visa и Mastercard, однако об этом стало известно лишь 12 октября. В компании сообщили, что изменение условий оплаты обусловлено особенностями операционно-технологического процесса приема платежей по ним.