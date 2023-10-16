Ставки по вкладам перестали расти. Почему банки заняли выжидательную позицию

В рекламных предложениях доходность вкладов может достигать 14%, при этом средняя максимальная ставка в крупнейших банках составляет 10,18%.

В первой декаде октября средняя ставка по вкладам в крупнейших банках остановилась на уровне 10,18%, свидетельствуют данные ЦБ. Доходность вкладов на срок до 90 дней составила 9,19%, на срок от 91 до 180 дней — 11,16%, на срок от 181 дня до одного года — 9,39%, на срок свыше года — 10,01%. До этого показатель постоянно рос с середины июля, и в третьей декаде сентября достиг 10,189%.

Сами банки замораживание ставок не комментируют. При этом в рекламных предложениях ставки достигать 14% годовых в зависимости от суммы и сроков, а также категории вкладчиков. Так, «Тинькофф» повысил доходность вкладов до 14,8% для ряда клиентов.

При такой ставке ЦБ — 13% — банки могли бы более заметно повысить ставки, однако заняли выжидательную позицию. По мнению экспертов, таким образом кредитные организации стараются максимизировать свою маржу.

«Возможно, банкам сейчас не нужно столько ликвидности — выдавать кредиты под высокую ставку сложнее, чем под низкую, спрос на такие кредиты снижается. Поэтому банкиры регулируют свою маржинальность, не повышая ставку по депозитам», — рассказал «Коммерсанту» аналитик PFL Advisors Илья Мароченков.

Клиенты также не стимулируют банкиров менять условия по вкладам, отмечает основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский. По его словам, большинство россиян используют вклады в первую очередь для того, чтобы защитить деньги от инфляции. По данным Росстата, сейчас годовая инфляция на 9 октября составляет 6,25%.