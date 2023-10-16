Правительство РФ выделит по 300 тысяч малому и среднему бизнесу

По 300 тысяч рублей получат организации из среднего и малого бизнеса в новых регионах. О запуске грантовой поддержки заявил глава правительства РФ Михаила Мишустина.

«Средства в размере до 300 тысяч рублей смогут получить организации, работающие в сферах образования, медицины, социальных услуг, гостиничного дела, культуры и спорта», — приводит слова Михаила Мишустина telegram-канал «Правительство ДНР».

Отмечается, что деньги смогут получить компании малого и среднего бизнеса, которые находятся в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

Выплаты будут направляться на условиях совместного финансирования. Чтобы их получить, грантополучатель должен иметь не менее 5% ресурсов в общих объемах. После получения денег предприниматель может их потратить на закупку сырья и ремонт недвижимости для бизнеса.