Посол Белоруссии и гендир Wildberries обсудили идентификацию белорусских товаров

Посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой и генеральный директор крупнейшего в РФ онлайн-ретейлера Wildberries Татьяна Бакальчук условились проработать механизмы идентификации продаваемых на маркетплейсе товаров белорусского происхождения. Об этом сообщило белорусское посольство в Москве.

Собеседники обсудили вопросы работы Wildberries на белорусском рынке с учетом положений белорусского и российского законодательства в сфере электронной коммерции, перспективы развития складских и логистических мощностей компании в Белоруссии.

"Особое внимание уделили теме расширения представленности белорусских товаров в ассортименте онлайн-платформы. Дмитрий Крутой выразил пожелание Wildberries активнее развивать взаимовыгодное сотрудничество с нашими государственными концернами и предприятиями. Татьяна Бакальчук высоко оценила качество уже продающихся товаров белорусского производства (мебель, домашний текстиль, трикотаж, фарфоровая посуда и др.), заверила в заинтересованности ее компании в расширении ассортимента", - проинформировали в белорусском посольстве.

Wildberries - крупнейший онлайн-ретейлер России, работающий на рынке с 2004 года. География присутствия компании охватывает все регионы РФ, а также ряд других стран, среди которых Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия. Логистические центры Wildberries открыты в Минской области, Минске и Гомеле, обсуждается возможность создания еще одного центра в белорусской столице. На территории Белоруссии работают более 830 пунктов выдачи заказов.