Поисковик Google "уронил" курс доллара до 62 рублей из-за ошибки

Поисковик Google позволил пользователям ненадолго вернуться в прошлое: сервис «опустил» курс доллара до 62 рублей. Это произошло из-за технической ошибки, пишет RT в своем Telegram-канале.

Эксперты отметили, что неправильное отображение курса доллара было зафиксировано после обновления «Google Финансов», в котором предположительно была ошибка.

Кроме того, были замечены проблемы с отображением курсов других валют, таких как лиры и юани. При этом курс евро отображается корректно.

Попытки пользователей обойти проблему с помощью VPN также не увенчались успехом — сервис сообщал о том, что не работает в текущем регионе.

Google

Поисковик «Яндекс» ответил на соответствующий запрос, что курс американской валюты по состоянию на 21:50 мск равен 97 рублям 29 копейкам.