«Лента» купила сеть магазинов «Монетка»
Ретейлер «Лента» сообщил о приобретении «Монетки» — крупнейшей сети магазинов «у дома» в России. Об этом говорится в сообщении компании, передает агентство «Прайм».
Отмечается, что сделка предполагает покупку 2 120 магазинов и пяти распределительных центров. Пресс-служба уточняет, что большинство магазинов «Монетка» расположены на Урале и в Западной Сибири. Как сообщается, средняя торговая площадь магазина составляет 290 квадратных метров.
Суммарная площадь распределительных центров — 116 тысяч квадратных метров. В периметр сделки также вошли более 560 грузовых автомобилей.
Компания подчеркнула, что данная сделка является последовательным шагом на пути реализации долгосрочной стратегии «Ленты».
Отмечается, что широкое присутствие «Монетки» на Урале и в Западной Сибири значительно усилит позиции компании в этих регионах и будет служить фундаментом для «органической экспансии в близлежащих регионах».
Сделку одобрила Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России, уточнил ретейлер. При этом, как отмечается, ведомством было выдано предписание для обеспечения конкуренции.
«Лента» является одной из крупнейших розничных сетей на территории РФ. Еще летом компании принадлежали 260 гипермаркетов и 513 супермаркетов и магазинов «Мини Лента» более чем в 200 населенных пунктах.