«Лента» купила сеть магазинов «Монетка»

Ретейлер «Лента» сообщил о приобретении «Монетки» — крупнейшей сети магазинов «у дома» в России. Об этом говорится в сообщении компании, передает агентство «Прайм».

Отмечается, что сделка предполагает покупку 2 120 магазинов и пяти распределительных центров. Пресс-служба уточняет, что большинство магазинов «Монетка» расположены на Урале и в Западной Сибири. Как сообщается, средняя торговая площадь магазина составляет 290 квадратных метров.

Суммарная площадь распределительных центров — 116 тысяч квадратных метров. В периметр сделки также вошли более 560 грузовых автомобилей.

Компания подчеркнула, что данная сделка является последовательным шагом на пути реализации долгосрочной стратегии «Ленты».

Отмечается, что широкое присутствие «Монетки» на Урале и в Западной Сибири значительно усилит позиции компании в этих регионах и будет служить фундаментом для «органической экспансии в близлежащих регионах».

Сделку одобрила Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России, уточнил ретейлер. При этом, как отмечается, ведомством было выдано предписание для обеспечения конкуренции.