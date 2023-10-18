В Госдуме предложили ФАС еще раз присмотреться к Apple

Зампред Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин в соцсетях предложил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) оценить на предмет нарушений позицию Apple в части установки приложений на «яблочную» технику.

© пресс-служба Госдумы

Apple разрешила разработчикам в России принимать платежи через внешние ресурсы. Российские разработчики возвращают возможность монетизации своих приложений на внутреннем рынке, а пользователи получают возможность оплачивать их, не прибегая к различным ухищрения, отметил Горелкин.

Депутат напомнил, что произошло это после того, как компания не смогла оспорить в суде решение ФАС о злоупотреблении монопольным положением и штраф в размере 1,18 млрд рублей.

В этой связи парламентарий предложил ФАС присмотреться еще к одной истории, где Apple занимает безапелляционную позицию.