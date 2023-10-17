В Москве оштрафовали ZOOM на 115 млн рублей

На сервис видеосвязи Zoom наложили штраф в размере свыше 115 миллионов рублей. Решение принято в связи с осуществлением деятельности без представительства на территории Российской Федерации, сообщает РИА Новости со ссылкой на 422-й судебный участок Таганского района Москвы.

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«Zoom Video Communications, Inc. признан виновным в совершении административного правонарушения по части 2 статьи 13.49 КоАП РФ, назначить наказание в виде административного штрафа в размере 115 миллионов 68 тысяч 103 рублей 20 копеек», — заявил судья.

До этого протокол по части 2 статьи 13.49 КоАП в суде не рассматривали.

Летом прошлого года в кодекс ввели статью о нарушении так называемого закона о приземлении. Оборотный штраф на Zoom наложен в размере 1/10 выручки компании за 2022 год.

Впервые компанию оштрафовали за отказ локализовать данные российских граждан в 2022 году. Тогда размер штрафа составил 1 млн рублей.