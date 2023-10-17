Reuters: Фридман оспорил часть санкций Великобритании

Российский миллиардер Михаил Фридман оспорил часть запрета на траты на содержание особняка и персонала, наложенный Управлением по осуществлению финансовых санкций Великобритании (OFSI). Сейчас ему разрешено тратить 26 тысяч фунтов стерлингов в месяц на охрану и видеонаблюдение. Об этом рассказал адвокат бизнесмена Малкольм Бердлинг.

«Фридману разрешили тратить 26 тысяч фунтов стерлингов в месяц на содержание охраны и обслуживание системы видеонаблюдения», — передает слова Бердлинга агентство Reuters.

В материале добавили, что это стало возможно после успешного оспаривания решение OFSI в лондонском суде, которое запретило ему тратить деньги на содержание особняка и обслуживающего персонала. Судебный процесс продолжается.

Речь идет о викторианском доме Athlone House на севере Лондона, который Фридман приобрел за 79 миллионов долларов. Представители OFSI объяснили, что запрет на выплаты компании, обслуживающей Athlone House, связан с тем, что ее директор также подвергся санкциям Великобритании. OFSI также заявило, что выплаты персоналу Фридмана необходимы, чтобы он мог продолжать жить прежним образом, несмотря на наложенные санкции, заключил автор материала.