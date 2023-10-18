ЦБ рекомендовал банкам меры по борьбе с «ресторанной схемой» отмывания

Об этом сообщает РБК, ссылаясь на опубликованный документ и представителя регулятора. Последний пояснил, что Банк России выявил уязвимости в эквайринговых операциях, которые позволяют использовать услугу «недобросовестными участниками рынка». В частности, некорректно это делают некоторые кафе и рестораны. Те оформляли терминал безналичной оплаты и контрольно-кассовую технику на третьих лиц и использовали их для приёма оплаты. В результате деньги поступали на счета туристических компаний, автосалонов или на счета физлиц, у которых общепит покупал наличную торговую выручку.