"Билайн" приобрел оператора сети доставки контента CDNvideo

Сделка была заключена в августе 2023 года, после получения одобрения российского регулятора.

"СДН-Видео", которая предоставляет услуги под брендом CDNvideo, оказывает услуги гарантированной доставки контента, организации онлайн-трансляций, предоставления виртуальных вычислительных мощностей, ускорения работы сайтов, интернет-маркетплейсов, приложений, игр и другие услуги в области интернет-трафика. Узлы сети CDNvideo установлены в 22 городах России, а также в Белоруссии, Казахстане, Узбекистане, Киргизии, Молдавии, Армении, Азербайджане, Германии, Нидерландах, США, Израиле, Ираке и Сингапуре. Емкость сети CDNvideo превышает 3 Тбит/с.