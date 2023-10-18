Финорганизации обяжут сообщать в рекламе максимальную ставку

Банки и микрофинансовые организации с 23 октября будут обязаны указывать в рекламе, включая публикации на своих сайтах и в мобильных приложениях, не только минимальную, но и максимальную ставку по кредиту, сообщается в Telegram-канале Банка России.

"С 23 октября вступает в силу норма закона, которая запрещает банкам и микрофинансовым организациям рекламировать только привлекательные процентные ставки. Это касается как текстовых рекламных сообщений, включая публикации на сайтах и в мобильных приложениях, так и рекламы со звуком. Кредитные организации обязаны в рекламе своих продуктов указывать диапазон полной стоимости кредита или займа в процентах годовых", - говорится в сообщении.

Регулятор добавляет, что полную информацию о стоимости кредита следует отображать тем же шрифтом, что и наиболее привлекательные проценты. Одни параметры не должны быть менее заметными, чем другие. Так, потребитель сможет сразу увидеть, какие дополнительные платные товары или услуги ему придется приобрести, чтобы получить деньги по более выгодной ставке.