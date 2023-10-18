Российские банки смогут открывать корсчета за границей

Парламентарии предложили предоставить отечественным банкам с базовой лицензией право открывать корреспондентские счета в иностранных кредитных организациях. Такой законопроект Комитет Госдумы по финрынку рекомендовал принять в первом чтении.

По словам главы Комитета по финрынку Анатолия Аксакова, сейчас эта норма действует временно. Группа депутатов и сенаторов разработали законопроект с предложением утвердить ее на постоянной основе с 1 января 2024 года.

У банков с базовой лицензией есть возможность проводить практически все виды финансовых операций. Но при этом для них есть ограничения в работе с клиентами из других стран. Также на данный момент им запрещено открывать счета за рубежом. Исключение составляют случаи участия в иностранных платежных системах.