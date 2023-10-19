Nokia сократит 15% сотрудников

Финский производитель телекоммуникационного оборудования Nokia планирует сократить до 15% рабочих мест в целях снижения затрат и повышения конкурентоспособности компании в условиях "неопределенности рынка". Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте компании.

"Сокращение затрат необходимо, чтобы адаптировать нашу деятельность к неопределенной рыночной ситуации и обеспечить долгосрочную прибыльность и конкурентоспособность", - приводятся в документе слова директора Nokia Пекки Лундмарка.

Отмечается, что компания планирует снизить базовые затраты на сумму от €800 млн до €1,2 млрд к концу 2026 года по сравнению с показателями 2023 года. В рамках этого плана Nokia рассчитывает сократить расходы на персонал на 10-15% - это приведет к уменьшению нынешнего штата корпорации (86 тыс. сотрудников) на 9-14 тыс. человек.

Nokia указывает, что программа будет реализована в короткие сроки, что позволит сэкономить не менее €400 млн уже в 2024 году и еще €300 млн в 2025 году. При этом конечный масштаб сокращений будет зависеть от динамики спроса рынка и показателей инфляции. Кроме того, Nokia сэкономит средства на проектах в области мобильных сетей, облачных и сетевых служб, а также в сфере корпоративных приложений.